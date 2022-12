La Copa de Messi, las lágrimas de Cristiano y 10 imágenes del Mundial 2022

- EL CONSUELO DE MODRIC A NEYMAR Y RODRYGO

9 de diciembre. Estadio Ciudad de la Educación. En Al Rayyan. Por delante en el marcador en el minuto 106, con un golazo de Neymar, Croacia empata en el 117, por medio de Petkovic, y fuerza los penaltis para superar a Brasil. La favorita queda fuera. Desolados, Neymar no puede parar de llorar. Tampoco Rodrygo Goes, que ha fallado el primer lanzamiento desde los once metros. A ellos, mientras sus compañeros celebran la hazaña de alcanzar las semifinales por segundo Mundial consecutivo, Modric se acerca para abrazarlos, para consolarlos en un momento tan triste. "Estoy destruido psicológicamente y ésta, con seguridad, fue la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante diez minutos y luego caí a llorar sin parar. Dolerá por mucho tiempo", expresó Neymar.