Kiara tuvo su revancha

La barranquillera Kiara Vásquez es un vivo ejemplo de que la vida da revanchas y de que todo llega en el momento justo. En 2022 las cosas no se le dieron por X o Y razón, pero para el 2023 el destino le tenía preparado un desquite a lo grande.

Salió de la capital del Atlántico rumbo a Italia —sede del certamen ecuménico— con una maleta llena de sueños, pero también con muchas expectativas y con un objetivo bien claro: ganar una medalla de oro.

Y vaya que lo logró. La deportista, de apenas 18 años de edad, ganó dos preseas doradas y dos de bronce, siendo una de las más destacadas de la selección Colombia, que se consagró campeona de este torneo.

“Me fui con unas expectativas muy altas, porque me sentía con unas capacidades físicas para poder lograr todos los objetivos que tenía puestos en el Mundial, que era ser campeona del mundo. No fue nada fácil, porque fue mucho trabajo, no solo físico, sino también mental. La preparación, fortalecer la mente en ese aspecto, es bastante importante. Me sentía muy bien para afrontar todas las competencias de la mejor manera, esas fueron las sensaciones del Mundial”, le dijo la atleta a EL HERALDO.