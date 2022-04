“Klopp es una persona humilde, tranquila y con los pies en la tierra”

“Al principio, creo que se trataba más de que él me dijera lo que he estado haciendo hasta ahora. Estaba tratando de transmitirme que de lo único que se trataba era de que siguiera haciendo lo que estaba acostumbrado. Él quería que yo supiera que me había estado desempeñando muy bien hasta ahora y que debería tratar de seguir haciendo más de lo mismo. Jugar mi fútbol con alegría y felicidad, obviamente incorporando los planes e instrucciones tácticas”.

‘Luchito’ está listo para el tramo decisivo de la temporada, donde el Liverpool, que ya consiguió la Carabao Cup, se jugará la vida en varios frentes: Champions —está en semifinales—, Premier League —es segundo con 76 puntos, a uno del City, a falta de cinco fechas para el final— y la FA Cup, donde ya es finalista.

El guajiro asegura que los ‘Reds’ no tienen margen de error en ninguna competencia y que la idea es apuntarles a todas como club grande que son. De lograrlo, sería un logro sin precedentes.

“Sabemos que estamos prácticamente obligados a ganar todos los partidos de aquí al final de la temporada y sabemos que no hay margen de error para nosotros. Cada competencia es diferente, cada trofeo es diferente y cada juego es diferente dentro de esas competencias, particularmente en la Premier League. Estamos tratando a todos como una final y sabemos lo que tenemos que hacer”, afirmó.

El guajiro espera dar una mano importante y seguir siendo protagonista en este tramo decisivo de la temporada.

“Cuando el cuerpo técnico necesite llamarme, por supuesto que estaré listo y dispuesto en todo momento, como cualquier otro jugador que decidan incorporar a su alineación. Entonces, espero poder seguir de la misma manera, jugando bien y rindiendo de la manera correcta para que las cosas le vayan bien al equipo. Estoy aquí para ayudar”, concluyó.