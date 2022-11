“Ellos pueden tener razones para sacarme, pero no soy cualquiera”: Comesaña

La noticia de la salida de Julio Comesaña sorprendió al mundo Junior. El estratega fue sacado de su cargo cuando se esperaba que siguiera para el próximo año.

Y así como fue sorpresivo para muchas personas, también parece que fue para el colombo-uruguayo, quien dijo que no le gustaron las formas.

"A mí nunca me dijeron que había que priorizar el tema de las divisiones menores, pero eso hay que priorizarlo", Julio Comesaña, ex entrenador de Junior. pic.twitter.com/9uRpoEcJA7 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) November 17, 2022

“Cómo me van a gustar las maneras, si estamos hablando de unas cosas hoy y al otro día llega alguien con quien no has hablado para decirte que no continúas”, manifestó el técnico, que atendió a los medios de comunicación en un hotel al norte de la ciudad.

El estratega dijo que no le dieron razones de su salida y que esto es parecido a lo que le pasó en Medellín.

“A mí no me dieron razones de mi salida y yo tampoco las pregunté. Esto es un poco lo que me pasó con el Medellín. Le ganamos 5-1 a Equidad, hicimos 34 puntos y sin embargo, al otro me citaron en el club a decirme que no seguía”, apuntó el timonel.

"Yo me fui en 2020, han pasado técnicos ¿y qué ha pasado? Nada", Julio Comesaña. pic.twitter.com/C4u7ulQw4B — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) November 17, 2022

El técnico dijo que tiene el mismo sentimiento de siempre con respecto a su salida, pero siguió mostrando su enojó por las formas.

“El sentimiento es el mismo, pero el tema es la forma de esta salida. Ellos pueden tener razones para hacerlo, pero yo no soy cualquiera. Nos conocemos muchos. Yo mismo le dije a la gente del club que tenía que pensara en un entrenador a futuro porque no voy a durar toda la vida”, expresó el entrenador.

Julio Avelino se refirió a que no es algo contradictorio sorprenderse por su salida cuando ha venido 10 veces al equipo.

“Me sorprendió mi salida, veníamos hablando del presente y el futuro de Junior”, dice Julio Comesaña en un encuentro con los medios en un hotel del norte de la ciudad. pic.twitter.com/cDt8JhRIDO — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) November 17, 2022

“Son maneras de conducir. No digo que esté bien ni mal. Tal vez me mortificó un poquito, pero como ser humano, no como técnico. La gente se aburre un poco, otra vez Comesaña y así”, manifestó.

Por último, el colombo-uruguayo, que ya lleva 10 ciclos en Junior, dijo que no “vendrá” más al equipo y que tampoco se ve como un mánager a futuro.

“Nunca más volvería a Junior. No tengo que dirigir más, tengo que quedarme tranquilo, pasear, ni siquiera ir al estadio. Tampoco me veo en otro puesto. Porque no me gustaría que me dijeran que tengo que hacer, porque si a mí no me gusta algo lo voy a decir”, concluyó Comesaña.