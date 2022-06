María José Salamanca captura el oro en ciclomontañismo

La colombiana María José Salamanca se colgó este jueves la medalla de oro del ciclomontañismo femenino de los XIX Juegos Bolivarianos al imponerse en el Cerro Santo Eccehomo, de Valledupar, donde el calor fue el otro rival a vencer por los deportistas en sus pruebas.

Salamanca debutó por lo alto en el ciclo olímpico al cruzar primera la meta con un tiempo de 1 hora, 23 minutos y 10 segundos para coronarse campeona bolivariana en la competencia del cross country con apenas 19 años.

"Es un sueño hecho realidad. Yo sabía que podía, pero no lo esperaba tan rápido. La prueba estuvo durísima. Hubo un momento en que subió mucho la temperatura y me llegó una ola de calor. Sentí un bajonazo. Lo único que hacía era echarme agua e hidratarme. Las cosas se me dieron", expresó a Efe la colombiana.

Tras cumplir con un recorrido de 18,8 kilómetros en el circuito del Cerro Santo Eccehomo, la medalla de plata fue para la venezolana Yngrid Mayeli Porras, de 35 años, con su arribo a 56 segundos, mientras que la ecuatoriana Michela Molina, bronce en la prueba, cruzó con una diferencia de dos minutos y seis segundos por el pinchazo que sufrió cuando lideraba con ventaja la competencia.

Al final, la favorita resolvió esa dificultad y logró recuperarse para asegurar el tercer lugar en el podio de la prueba de cross country, en la que tomaron partida nueve corredoras de siete países.