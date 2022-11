Juan Fernando Quintero recibe dura crítica de periodista argentino

"Es un enano, un bajito así, un colombiano que le pega fuerte... Déjenlo a Quintero que se vaya a Colombia, que ni siquiera se clasificó al Mundial. ¿A dónde vamos con Quintero?”, dijo el reconocido periodista.

En el programa, D'Alessandro hizo referencia al partido de la final de la Copa Libertadores que se disputo en territorio español en el 2018.

De acuerdo con el periodista argentino el fútbol sudamericano está es un segundo nivel, a raíz del mal partido que se jugó en el Santiago Bernabéu.

"Como argentino estaba contento, pero no me gustó... No dimos imagen de nivel. Fue un fútbol de segundo nivel", dijo D'Alessandro.