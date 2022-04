“Tengo ofertas de dos clubes y una selección, tengo que pensarlo”: Osorio

Pocas horas después del anuncio oficial del América de Cali sobre la salida de Juan Carlos Osorio como técnico, el entrenador dejó ver que ya podría estar dirigiendo en un corto plazo.

En el programa radial caleño Deportes sin Tapujos, Osorio aseguró que tiene ofertas, entre ellas una para ser el entrenador de una selección.

“Una selección me ofreció y un par de clubes. Me voy a sentar tranquilamente con mi familia a pensar, a debatir que es lo mejor para mi carrera profesional”, dijo el risaraldense, quien destacó que dicho seleccionado no es de Sudamérica y que lo habrían llamado hace ocho o siete días.