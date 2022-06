Echenique no estará con la Selección en la tercera ventana del Clasificatorio

Jaime Echenique no estará con la Selección Colombia de Baloncesto en la tercera ventana de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA ​​2023. El barranquillero emitió un comunicado donde explicó los motivos de su ausencia, dejando claro que es “uno de los más altos honores” para él ser tenido en cuenta por el combinado nacional.

“He recibido comunicado oficial donde he sido para ser parte de la Selección Colombia de Baloncesto, uno de los más altos honores con los que he soñado siempre. Debo agradecer primero a Dios y, claro, a la Federación Colombiana de Baloncesto por ofrecerme esta oportunidad de vestirlos colores que tanto amo”, se lee inicialmente en el comunicado.

“Hoy estoy teniendo grandes oportunidades en el baloncesto, sumado a que por estos días se están resolviendo temas de mi vida personal y profesional que debo evaluar y priorizas. Estas decisiones profesionales podrán permitirme dar el salto de calidad por el que he venido trabajando inmensamente y que seguro más adelante me permita ponerlos al servicio de nuestro equipo nacional. Desafortunadamente los calendarios de estos compromisos profesionales me impiden acompañar en esta oportunidad a la selección en sus encuentros programados”, agregó.