Jaime Echenique contó que sufrió de bullying durante su niñez por su estatura

El barranquillero habló en el programa ‘Se dice de mí’, sobre cómo sus compañeros de colegio se burlaban por su estatura, lo que le ocasionó algunas inseguridades desde los 13 años.

“La estatura me comenzó a abrumar desde los 13 años. Comencé a crecer muchísimo, era el más alto”, señaló Echenique.

Además dijo que él “nunca quiso ser diferente y tener esa altura”: “La verdad yo no quería llamar la atención. Esto me llevó a limitarme a salir en lugares públicos, me cohibí de muchas cosas y de actividades, porque no quería escuchar cómo está el clima allá arriba”.