Francia envió queja a la AFA por burlas de ‘Dibu’ Martínez

El escrito, que fue enviado directamente a Claudio Fabián ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, fue presentado por Noël Le Graët, presidente de la FFF, y tiene como principal protagonista al arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, ganador del Guante de Oro en el Mundial de Qatar 2022.

“Escribí a mi homólogo de la AFA. Estos excesos me parecen anormales en el contexto de una competencia deportiva y me resultan difíciles de entender. Esto va demasiado lejos. El comportamiento de Mbappé fue ejemplar”, sostuvo Noël Le Graët en una entrevista concedida al diario Ouest-France.

El dirigente en la carta deja ver su preocupación por los gestos del guardameta y otros jugadores durante los festejos de la selección en las calles de Buenos Aires.

La Federación francesa no ha sido la única en quejarse del comportamiento de Martínez y otros futbolistas argentinos. El diputado Karl Olive, representante del departamento de Yvelines, pidió a la Fifa que le quite al arquero el premio debido al gesto que realizó al recibirlo. “Lo que hizo no es deporte y tampoco un buen ejemplo para mostrar. Es una imagen denigrante”, dijo.