El arranque de las ‘Tiburonas’ en la Liga Femenina 2022 ha sido el soñado: dos partidos, dos victorias; cinco goles a favor, uno en contra; y un liderato parcial más que merecido, debido a lo mostrado en el campo, donde han superado ampliamente a los dos primeros rivales de la temporada, Cortulúa y Real Santander.

Aún falta muchísimo camino por recorrer y todavía no se pueden sacar conclusiones claras de para qué está este equipo este año. Lo que sí se puede deducir de este buen arranque es de la intención de las rojiblancas de querer ser protagonistas este año en su regreso a la Liga Femenina, de la mano de la entrenadora barranquillera Yinaris García

Una de las jugadoras más destacadas en estas dos primeras salidas ha sido la arquera Angélica Jaimes, figura ante Cortuluá y de buena presentación frente al Real Santander, donde se bien no la exigieron mucho, sí respondió las veces que el rival puso a prueba sus reflejos y reacción.

Jaimes no ocultó su satisfacción por las dos primeras victorias de la temporada, destacando la calidad del equipo y asegurando que están “listas para enfrentar a cualquiera”.

“Tenemos un buen equipo. Hemos venido trabajando bien para lograr estos dos primeros triunfos y por eso estamos contentas, porque se ha visto en la cancha el fruto del esfuerzo que estamos realizando día a día en los entrenamientos. Este es un equipo que se entrena muy bien y estamos listas para enfrentar a cualquier equipo. No nos conocíamos muy bien, pero todas son increíbles y estamos para grandes cosas”, afirmó en diálogo con EL HERALDO.

La cancerbera rojiblanca resaltó dos de las fortalezas que han mostrado en este buen arranque de temporada en la Liga.

“Contra Cortuluá lo mejor que mostramos fue nuestro juego por las bandas y ante Real Santander sí ya más lo que fue el juego colectivo, liderado por Daniel Montoya. Tenerla a ella es tener una fortaleza muy grande, es muy buena y marca la diferencia”.

Jaimes asegura que se han sentido segura y llena de confianza en este arranque y eso lo asocia al buen trabajo que realizó en la corta pretemporada que tuvo el equipo enero.

“La verdad trabajé muy bien en la pretemporada y los resultados, gracias a Dios, se están viendo en estas dos primeras jornadas, donde me sentido bien, segura. Contra Cortuluá tuve varias intervenciones claves y frente al Real Santander, si bien llegaron poco, supe resolver las tres o cuatro que tuvieron. Toca seguir trabajando, porque soy consciente que me falta aún por mejorar en algunos aspectos”, expresó.

La ‘Tiburona’ también resaltó el liderazgo que ha mostrado la entrenadora Yinaris García, quien les ha recalcado varios aspectos, el más importante, la seguridad de tener un gran equipo. “Yiranis nos recalca mucho que hay que tener mucho la pelota, que hay que tocarlo, que no podemos rifarlo y que cada partido es una final y hay que afrontarlo con mucha inteligencia. Creo que el mensaje nos ha llegado y eso se ha visto en estas dos primeras jornadas”.

Por último, habló de la competencia que tendrá con la cancerbera paraguaya Soledad Belloto, refuerzo de las Tiburonas. “Es una competencia sana. El refuerzo que llegó desde Paraguay me parece una excelente arquera. La que más seguridad de, es la que va a estar. Yo después de que esté arriba, para que me bajen es muy complicado. Me gusta mucho corregirme, competir y cada día ser mejor”, concluyó.