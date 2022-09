Esposa de Ánthony de Ávila dice que se cansó de pedir ayuda

No obstante, confesó la soledad con la que se topó en medio de pedidos de auxilio y ruegos al círculo de amistades del exfutbolista.

"Me cansé de tocar puertas, de pedirle ayuda a mucha gente, exjugadores que compartieron con Ánthony, directivos, entrenadores, hinchas, políticos... dijeron que nos iban a ayudar, pero nunca más aparecieron. Otros ni contestan el teléfono. Me siento sola. Ese amor que le profesaban a Ánthony cuando era jugador y después de su retiro, no lo veo; pero Dios sabe cómo hace sus cosas", mencionó.

Aún así, reveló en entrevista con el diario El País, la sorpresa que se llevó cuando se reunió con su esposo en Napolés, donde se encuentra recluido.

"Pensé encontrar a Ánthony derrotado, desanimado, pero al contrario, lo vi fuerte; antes fue él quien me dio ánimo a mi, me dijo que estuviera tranquila que todo se iba a aclarar y él iba a salir de la cárcel", agregó.