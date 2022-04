Equinorte y Acord premiaron a los mejores del deporte en el Atlántico

Los mejores del deporte en el Atlántico tuvieron su momento de exaltación este jueves con el Premio al Mérito Deportivo, que entregó la empresa Equinorte en Confamiliar Sede Norte.

Con la presencia y ayuda de Acord Atlántico, la compañía realizó la ceremonia en la que se premiaron cuatro categorías: Vida y Obra de un deportista barranquillero; Liderazgo Social Deportivo, Joven Promesa del Deporte y Periodista Deportivo.

Todos los ganadores-los cuales eran un misterio hasta la hora del evento y fueron escogido por miembros de Equinorte y de Acord- fueron revelados por medio de unos videos en los que se resaltaron sus labores en las actividades.

Sugar Baby, homenajeado

Una de las grandes presencias en el acto fue la del primer campeón mundial de boxeo de Barranquilla, Sugar Baby Rojas, quien viajó desde Miami única y exclusivamente para esta primera edición de los premios.

Apenas se vio su video, en el que se mostró cuando ganó el campeonato Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo el 8 de agosto de 1987, no pudo evitar conmoverse. El atleta atlanticense, nacido en el barrio El Bosque, se quedó sin decir palabra por algo más de 3 minutos y con los ojos aguados subió a recibir su premio a manos de Estewil Quesada, presidente de Acord Atlántico.

“Quiero agradecerle a todo el gremio de periodista de Acord Atlántico, no lo esperaba. Lo mejor que he hecho es tener una buena amistad con ellos, no todo es perfecto, pero gracias a Dios todos son mis amigos y han conocido en vida lo que he hecho por el deporte y ahora con mi fundación”, comentó Sugar Baby en conversación con EL HERALDO.

“Me llena todo esto porque he querido seguir en el boxeo, pero mi madre antes de morir hace 10 meses me dijo que me alejara del boxeo. Y las veces que he querido entrar al boxeo, mi mamá me ha hablado por sueños a decirme que no quiere verme ahí y por eso no me he metido en el boxeo”, agregó un conmovido pugilista.

Sugar, quien desde el comienzo del acontecimiento estuvo visiblemente emocionado, se le vino a la cabeza sus momentos como campeón luego de ver los videos de sus peleas.

“Son cosas que alegran la vida, pero también traumáticas. Son cosas de alegría, pero hay traumas de emociones, de sentimientos que lo hacen a uno doblar y llorar de nuevo, porque ese pasado no va a regresar. A veces uno dice, si yo regresara e hiciera esto, pero ya es muy tarde”, manifestó el recordado boxeador barranquillero.

“Gracias a los que hicieron todo esto posible, mis padres y mi equipo de trabajo, gracias a ellos todo esto se ha hecho realidad”, añadió.

Mejor Periodista

En la gala de estos premios Sugar Baby no fue el único que se conmovió. Sin temor a equivocarme este premio del Mejor Periodista del Atlántico fue el que más se aplaudió en todo el recinto y en el que no hubo ninguna duda de para quien debía ser.

No podía ser otro que Mike Fajardo, quien ha superado problemas de salud y pudo disfrutar de cómo se le homenajeada y se le reconocía como el mejor comunicador deportivo de este último año.

“Este reconocimiento lo comparto con cada uno de los socios de Acord Atlántico. Han sido momentos difíciles en mi vida en el último tiempo, pero un socio de esta entidad y su familia me atendieron en su clínica. Recuerdo también a mis hermanos que se fueron por la pandemia. En los últimos 150 días es el momento más feliz de mi vida”, comentó emocionado Fajardo mientras recibía una sonora ovación de todos los presentes.

Por último, el premio al Liderazgo Social Deportivo se lo llevó la escuela Fútbol con Corazón, la cual recibió el galardón por Carlos Pérez, su director ejecutivo en Colombia.