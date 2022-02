“Esto es fruto de un trabajo que se inició en el 2007”: Roberto Char

R.

Quería ganar partidos, pero nunca me imaginé el título. Cuando le ganamos a Venezuela y Panamá, y perdimos solo 1-0 con México, me emocioné. El lunes, cuando ganábamos el partido a Gigantes del Cibao, nos apagaron las luces del estadio media hora para enfriarnos. El equipo siguió enfocado, mostró compromiso y logró el triunfo. Ese día supe que nadie nos ganaba. Jugamos partido a partido. Sabíamos que teníamos un equipo fuerte, pero no era fácil. Afortunadamente logramos el título. Le dimos felicidad a Colombia y a Barranquilla.