El legendario Tom Brady dice que no contempla su retiro en un futuro cercano

Tom Brady, 'quarterback' de los Tampa Bay Buccaneers, afirmó este jueves que a pesar de tener 45 años no contempla retirarse en el corto plazo.

"Amo este deporte y amo a los compañeros de mi equipo y no veo un retiro en el futuro cercano", afirmó el pasador en conferencia de prensa previa al duelo del próximo domingo en el que los Bucs visitarán a Carolina en duelo de la semana siete de la temporada.

Brady regresó este año para jugar su campaña número 23 en la NFL luego de que el pasado febrero anunció su retiro, decisión que enmendó 40 días después para actuar en la temporada 2022, la tercera con los Buccaneers.

