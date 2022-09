El día que el nuevo técnico de James tocó las partes íntimas al ‘Pibe’

El que está a punto de ser nuevo entrenador de James Rodríguez también relató su versión de los hechos hace unos años en una entrevista que concedió hacia el programa “La Matemática del Espejo”.

“(Carlos) Valderrama empezó a insultar a Prosinecki por una patada que le había dado Fernando Hierro. Yo solo le quería decir que no era él y que tampoco le entendía, pero en su enojo me dijo: 'No, tú me vas a tocar...'. Y le dije: '¿Yo? Sí'. Cuando pitaron el córner, yo me presenté a él: 'Aquí estoy, que vengo a lo que me has comentado'”, expresó.

El ex jugador del Real Madrid terminó la entrevista comentando que tuvo la oportunidad de reencontrarse con ‘El Pibe’ tiempo después en un partido benéfico. “Que te lo robo”, fue la frase que entre risas le dijo a la esposa del colombiano mientras charlaban en el túnel del estadio Camp Nou.