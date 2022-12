Meibrys Viloria, nuevo jugador de los Guardianes de Cleveland

El pelotero cartagenero Meibrys Viloria fe confirmado en la mañana de este domingo como nuevo jugador de los Guardianes de Cleveland por medio de un tuit que publicó la misma franquicia en su cuenta oficial.

El receptor de 25 años tendrá su cuarta experiencia en equipos de la MLB, luego de haber pasado por los Kansas City Royals, los Texas Rangers y los Gigantes de San Fransisco. Viloria logró un acuerdo de Ligas Menores con invitación al Spring Training con el róster liderado por Terry Francona.

