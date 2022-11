Ecuador no convocará a Byron Castillo para el Mundial, asegura embajador

Byron Castillo no estará en el Mundial de Qatar 2022 con la selección de Ecuador, según anticipó este viernes el embajador ecuatoriano en Catar, Pascual Del Cioppo, quien lamentó esta decisión tras la polémica sobre el origen del jugador y la sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



“Desgraciadamente no viene Byron Castillo. Sería el broche de oro que Byron venga y meta un gol, pero desafortunadamente, la noticia que tenemos es que no viene”, afirmó Del Cioppo en una entrevista al programa televisivo ‘Hechos de Impacto’.



De acuerdo al diplomático, “es una decisión que ha tomado la Federación, lo más seguro que para evitar problemas futuros” con el jugador del León mexicano, protagonista de una batalla en los despachos entre Ecuador, Chile y Perú sobre la autenticidad de los documentos con los que fue registrado como ecuatoriano.



En las últimas horas, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha realizado consultas para determinar si Castillo es elegible por el seleccionador, el argentino Gustavo Alfaro, para disputar la Copa del Mundo después de la resolución del TAS.



La máxima instancia arbitral deportiva confirmó el martes la participación de Ecuador en Qatar 2022, ante la demanda de Chile y Perú de sancionar a ‘la Tricolor’ con su descalificación por la presunta alineación indebida de Castillo en ocho partidos de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial.



La demanda emprendida inicialmente por Chile sostenía que Castillo había nacido en Tumaco (Colombia) y que fue registrado en Ecuador como ecuatoriano con una partida de nacimiento supuestamente falsa, pese a que en 2021 un juez había validado esos documentos y ordenado que fuese inscrito como nacido en Ecuador.



Si bien la Fifa desestimó en dos ocasiones la demanda de Chile, a la que luego se le unió Perú, el TAS consideró que Castillo contaba con documentos legales en el momento que comenzó a jugar con la selección de Ecuador, pero que estos fueron tramitados y validados judicialmente con información falsa.



En virtud a esta irregularidad, el TAS resolvió sancionar con la pérdida de tres puntos a Ecuador para la próxima Eliminatoria Sudamericana para la Copa del Mundo de 2026.



La selección ecuatoriana está encuadrada en el Grupo A del Mundial de Qatar 2022, junto a Países Bajos, Senegal y la anfitriona Catar, con la que disputará el próximo domingo 20 de noviembre el partido inaugural del torneo.



Probablemente el asunto con Byron Castillo haga que Ecuador sea la última selección en publicar su lista de convocados, pues en principio no saldrá hasta el lunes 14 de noviembre.