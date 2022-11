Del Oeste al Este: Luis Urueta sale de los Diamondbacks y llega los Marlins

Luis Felipe había sido confirmado como entrenador de Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol 2023, en donde el seleccionado nacional conformará el Grupo C con Estados Unidos, México, Canadá y Gran Bretaña. La sede para los enfrentamientos de esta zona será el Chase Field de la ciudad de Phoenix, precisamente donde ofician de locales los Diamondbacks, la novena de la cual sale Urueta.

Luis “Pipe” Urueta will be the new @Marlins bench coach and will most likely have to relinquish his role as manager of Colombia for the WBC 2023. Jolbert and Orlando Cabrera and José Mosquera possible replacements if Pipe leaves team Colombia.