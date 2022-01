“Tenemos chance de ir al Mundial y mientras haya vida, vamos a luchar”

El arquero del Napoli de Italia se refirió a la reacción del hincha tricolor en el Metro tras la caída ante Perú. Entiende los silbidos, pero condena los intentos de agresión.

“Al final del partido se sintió esa desilusión. Yo creo que la gente que nos acompaña puede reaccionar de esa manera cuando los resultados no son positivos, lo que de pronto no estuvo bien fue que empezaran a lanzar cosas, porque podían golpear a alguien. Los silbidos y esas cosas están bien, porque uno como jugador está preparado para eso cuando los resultados no se dan”, expresó.

Ospina ve a Colombia preparada y con ganas de salir de este mal momento que vive, luego de no sumar victorias en sus últimas seis salidas en el clasificatorio a Catar. Resultados que hoy tienen a ‘la Amarilla’ fuera de los puestos de clasificación.

“Yo creo que son circunstancias del fútbol. Esto ya lo hemos vivimos nosotros y hemos salido adelante. En el fútbol hay momentos de felicidad y de tristeza, pero siempre hay un amanecer. Todavía tenemos chance y mientras haya vida vamos a luchar hasta el final. En estos seis partidos que no ganamos ni anotamos, ninguna selección nos ha pasado por encima. Colombia propuso e hizo su juego, pero por una u otra razón no se consiguieron las victorias. Pero no podemos quedarnos en eso, ya hay que pensar en Argentina y afrontarlo ese duelo como siempre lo hemos hecho. Tenemos una gran Selección, grandes jugadores, con experiencia, y eso va a ser muy importante”, manifestó.