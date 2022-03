Cuadrado dice que Catar 2022 era su última oportunidad de volver a un Mundial

Por otra parte, James lamentó el miércoles que Colombia no hubiese podido clasificarse al Mundial de Catar 2022, al tiempo puso en duda su continuidad con el equipo nacional.

“No sé qué venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”, escribió el jugador, que actualmente defiende los colores de Al Rayyan.