¿Cristiano, vengativo? Le negó el saludo a Carragher en plena transmisión

El momento de Cristiano Ronaldo en el Manchester United no es bueno, el portugués en el encuentro de este lunes por la Premier League ante el Liverpool no fue titular.

El delantero, quien ha mostrado su intención de salir de los ‘Diablos Rojos’, no ha recibido ofertas de otros clubes suficiente para satisfacerlo, y es por eso que ha recibido críticas.

Entre los que ha hablado del futbolista está el ex jugador del Liverpool y ahora comentarista deportivo Jamie Carragher, quien hace unas semanas comentó: “Ningún club quiere a Cristiano Ronaldo, ni Ten Hag. Y el vestuario no estoy muy seguro. Tiene 37 o 38 años. Sigue siendo un gran goleador, pero no es el mismo. No puedes tener a un jugador estrella dirigiendo todo”.