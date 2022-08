Casemiro se despidió del Real Madrid y fue presentado en Old Tradford

El brasileño quiso hacer un resumen rápido de todos sus años en el Real Madrid, agradecido a todas las personas que le han ayudado en el camino.

"He ganado muchos títulos y creo que el más grande fue cuando salía todos los días a entrenar. Todo ha llegado gracias a la ayuda de mi madre, de mis hermanos, de mi querida mujer que me ha dado dos hijos preciosos, de mi familia, el club, al presidente al que estoy muy agradecido, a Ramón Martínez que me fue a buscar a Brasil", manifestó emocionado.

"Gracias a la directiva, siempre amable conmigo, a los entrenadores de los que he aprendido mucho, a los compañeros, sin ellos sería imposible porque al fútbol juegan 25. No me puedo olvidar de dos con los que hemos logrado muchas cosas (Modric y Kroos), y hemos disfrutado mucho del fútbol. Muchas gracias al club que me formó como persona, como jugador, a la afición por las noches mágicas increíbles, me voy con la imagen de la última Champions ganada en una historia increíble", añadió.