¿Dónde se pueden ver todos los partidos del Mundial Qatar-2022?

Se acerca la hora del pitazo inicial en el Mundial de Qatar, y en Colombia, a pesar de que la Selección se quedó sin tiquete, hay gran expectativa. Los futboleros se preparan para la gran cita de cada cuatro años, que comenzará el domingo 20 de noviembre con el juego entre Ecuador y el anfitrión, a las 11 a.m.

Aunque la ausencia de ‘la Amarilla’ tiñe el torneo de blanco y negro para muchas personas, hay una buena cantidad de aficionados que mantienen la misma emoción y color alrededor de la competencia.

En medio de la espera para que ruede el balón, aparece un interrogante en el ambiente: ¿Dónde se podrán ver todos los partidos de Catar-2022?

Caracol y RCN, como ha sido costumbre, transmitirán las emociones del campeonato, pero no todas. Los dos canales de televisión abierta solo tendrán derecho a pasar en sus pantallas 32 de los 64 partidos que comprende el Mundial.

Partidazos como España vs. Alemania, Francia vs. Dinamarca y Portugal vs. Uruguay solo se podrán apreciar en exclusiva a través de las señales de Directv.

El servicio de televisión por suscripción tiene los derechos de transmisión de los 64 partidos del Mundial, 32 de ellos serán completamente exclusivos.

“Los 64 partidos se transmitirán y estarán disponibles en los formatos HD, 4K y Directv Go”, informó Ernesto Carreño, director de Marketing de Directv Colombia, en diálogo con EL HERALDO.

“Directv Go es un servicio de streaming, que es económico y se adquiere sin contrato. Solo hay que registrarse en internet y elegir uno de los dos planes, el básico vale 42.900. Es decir, que por 42.900 pesos se pueden ver todos los partidos del Mundial”, explicó Carreño.