Atlantas de Barranquilla renuncian a la Liga Profesional por falta de apoyo

Arias mostró su felicidad por la realización del certamen, pero no desconoció que se necesitan muchos cambios para garantizar un techo más alto a la acción femenina en los maderámenes.

“Como jugadora estoy contenta con que la competencia se realice. Es importante que por lo menos haya algo de rodaje porque no hay ningún torneo femenino profesional en Colombia. No obstante, lo que no queremos es que la esencia de lo que se venía planeado se cambie. Cosas que, personalmente, repito: personalmente, no me parecen justas. El que se bajen los recursos es normal, pero eso no quiere decir que se tenga que bajar el nivel, si nos unimos podemos hacer algo mejor. Hay que ser más humanos y primar el bienestar del deportista que lo deja todo por competir”, declaró.

Atlantas no solo se perderá de la oportunidad de defender su campeonato en la Liga Superior Femenina, sino que tampoco pudo representar a Colombia en la Liga Sudamericana de Baloncesto por la misma falta de recursos.

“Teníamos el cupo para la Liga Sudamericana. La invitación le llegó a la Federación Colombiana de Baloncesto, pero pasó exactamente lo mismo. No tuvimos los recursos suficientes para asistir. Sumado a eso, todo era muy costoso. El formato nos exigía asistir a tres países (sedes), por eso fue un presupuesto que se nos fue de las manos. Ni nosotras, que fuimos las campeonas, ni las subcampeonas (Guerreros de Bogotá), ni las que quedaron en tercer lugar (Indeportes Antioquia) lograron recolectar lo necesario. Necesitamos un equipo que se dedique a buscar recursos para el baloncesto femenino, así como lo hay para el masculino”, dijo Arias.

La histórica jugadora se centra desde ya en el futuro y no escondió sus ganas de conformar un equipo con mucho más impulso barranquillero para el segundo semestre.