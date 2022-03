El Eintracht de Santos Borré chocará con el Barcelona en la Liga de Europa

El Eintracht alemán, donde actúa el delantero barranquillero Rafael Santos Borré, y que viene de ser verdugo del Betis, será el próximo escollo del FC Barcelona en la Liga Europa, en la que si superar el cruce se encontrará con el ganador de la eliminatoria entre el West Ham inglés y el Lyon francés como paso previo a la final de Sevilla.

Después de quedarse como único representante de la Liga española, tras la eliminación del Betis y el Sevilla, ambos en la prórroga, el sorteo de la Uefa fue generoso con el equipo de Xavi Hernández, que además afrontará en su estadio los partidos de vuelta tanto en los cuartos de final como en las semifinales.

Relegado a la Liga Europa como tercero de su grupo en la Liga de Campeones y tras un primer enfrentamiento con el Nápoles, el Barsa se deshizo anoche del Galatasaray en Estambul, donde Pedri y Aubameyang remontaron un partido que se le puso en contra a los cinco minutos, para seguir adelante como gran candidato al título.

Para hacerse con él, tendrá que superar ahora al Eintracht, que el jueves necesitó llegar a la prórroga para dejar fuera al Betis, eliminado con un autogol en el último minuto de esta.

Clasificados para cuartos como primeros de su grupo e invictos en esta competición, los alemanes del Eintracht están en mitad de la tabla de su liga, después de haber enlazado su segunda victoria seguida el pasado fin de semana ante el Bochum (2-1), gracias en buena parte a la solvencia de su portero Kevin Trapp.

