Uno por uno: Luis Díaz, goleador y figura; Borja, otro de los destacados

David Ospina (6): No se ensució el buzo. No fue exigido, prácticamente no recibió ningún tiro. Un hincha más viendo el juego.

Daniel Muñoz (6): Salió constantemente, pero no se le vio fino, especialmente en la definición, errando dos claras. Partido regular.

Carlos Cuesta (7): El líder en defensa. Serio y equilibrado. Sacando al equipo del fondo con seguridad. Práctico y precisó en defensa.

William Tesillo (6): Práctico y seguro. Las pocas veces que fue exigido atrás respondió, generando confianza y seguridad.

Frank Fabra (7): Ofensivamente muy activo por su banda. Un apoyo para Luis Díaz, acompañándolo y respaldándolo.

Gustavo Cuéllar (7): Serio, seguro, equilibrado, práctico. Ordenó el medio. Se encargó de dar estabilidad y seguridad. Buen partido.

James Rodríguez (6): La pide, intenta, trata de marcar diferencia. Logra hilvanar una que otra acción, pero físicamente le cuesta y se nota.

Juan Cuadrado (5): Intenta poner voluntad, mostrarse, pero se vio errático. En el segundo tiempo participó más, pero no le alcanza.

Luis Sinisterra (6): movedizo, inquieto, tratando de sacar ventaja en el uno contra uno. Desequilibró. Le faltó la puntada final.

Luis Díaz (8): Alma y vida de la Selección. Marcó el golazo que acabó con la racha de siete juego sin anotar y asistió en el segundo.

Luis Muriel (5): Intentó ser socio, pero no generó peligro alguno arriba. Ni un disparo al arco, ni una acción ofensiva de riesgo.

Miguel Borja (7): Goles son amores, entró y marcó de una. Luego se anularon otro. Entró activo, aportando eficacia adelante.

Juan F. Quintero (6): Entró a dar una mano en el medio. Aportó en generación y juego, sin ser del todo protagonista.

Mateus Uribe (6): Anotó el tercero. Dio una mano importante en los minutos finales.

Yairo Moreno (6): Entró enchufado, con ganas de aportar. Jugó poco, pero dio la cara.

Jefferson Lerma (SC): Entró sobre el final y participó poco del juego.