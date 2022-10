Arsenal se afianza en lo alto de la Premier League

Con un tanto de Buyako Saka, el Arsenal se llevó los tres puntos del estadio del Leeds United en un partido eterno, marcado por un apagón que retrasó tres cuartos de hora el inicio del choque y en el que el VAR salvó al cuadro ‘gunner’ tras anular un gol y un penalti que podrían haber dejado sin liderato a los hombres de Mikel Arteta.



Con sólo una derrota en toda la temporada (frente al Manchester United) y con todo victorias, el Arsenal se enfrentó a un reto importante en su visita al Leeds United, un equipo correoso con jugadores con calidad contrastada capaces esta temporada de lo mejor y de lo peor.



Eso sí, la historia, estaba absolutamente en contra del Leeds. Desde 2003 no conseguía ganar al Arsenal y desde 2001 no lo hacía en su estadio, Elland Road. Sólo eran estadísticas, pero a veces éstas pueden ser una losa psicológica muy pesada.



Al Arsenal, los números le importaban poco. Sólo quería ganar para asegurarse el liderato de la Premier League una jornada más. Muchos no confían en los hombres de Arteta, como alguno de los ya habituales ex jugadores que sientan cátedra en los medios de comunicación británicos. El último en pronunciarse sobre la fiabilidad de los ‘gunners’ fue Stan Collymore, que esta semana afirmó que el Arsenal se iba a terminar desinflando.



Eso es lo que quería evitar a toda costa Arteta, que contó con la presencia de uno de sus mejores hombres esta temporada, Gabriel Jesus. El delantero brasileño se perdió el choque de la Liga Europa ante el Bodo/Glimt y volvió tras superar una lesión.



Pero, igual que los 22 jugadores, tuvo que esperar más de la cuenta para empezar el duelo. Un corte de suministro energético que estropeó la comunicación entre el árbitro y la sala VOR, obligó a parar el choque a los dos minutos y a que éste se reanudara cuarenta minutos después.



Esa espera aparentemente benefició al Arsenal, que firmó una gran primera parte con un nombre propio: Martin Odegaard. El capitán del Arsenal dio una lección de cómo filtrar pases y brilló entre líneas y a la hora de dar una marcha más a su equipo, en ocasiones falto de ideas hasta que el noruego decidía tomar el mando.



Odegaard provocó casi todas las ocasiones de peligro de su equipo y, tras un aviso de Gabriel Jesus a pase del noruego, quien no falló fue Saka. Rodrigo Moreno intentó un cambió de juego muy arriesgado, Saka robó la pelota, se la cedió a Odegaard y, el fantasioso jugador del Arsenal filtró un pase al hueco al internacional inglés. Saka fusiló sin piedad a Meslier y consiguió una ventaja merecida para el Arsenal.



El Leeds, hasta ese instante, sólo pudo disfrutar de una ocasión muy clara en las botas de Struijk. El central belga se encontró con una pelota suelta dentro del área pequeña y, a bocajarro, intentó empujarla. Sin embargo, Ramsdale, inmenso, sacó una mano milagrosa que evitó el empate.



Si el resultado fue justo en los 45 primeros minutos, en los segundos la mala suerte se cebó con el Leeds, que mereció el empate. Jugó más que el Arsenal, que se desinfló y acabó pidiendo la hora tras una segunda parte en la que Ramsdale, y el VAR, aparecieron para frenar al equipo dirigido por Jesse Marsch.



La tecnología, por cuya ausencia comenzó muy tarde el duelo, anuló un tanto de Patrick Bamford por falta previa. Después, no benefició al Arsenal tras decretar un penalti por una mano dentro del área, pero Bamford se encargó de tirarlo fuera. Y, casi al final,cuando el árbitro señaló otra pena máxima por una agresión de Gabriel, el VAR apareció de nuevo para anularlo por falta previa de Bamford.



Al final, el choque se fue hasta los casi 100 minutos, terminó casi tres horas y cuarenta minutos después de su primer inicio. Pero nada pudo con el Arsenal, que sumó otra victoria y seguirá líder en la Premie League una semana más.