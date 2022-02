Argentina vs. Colombia: ¡A res-catar la ilusión!

Catar se ve lejos. Después de la derrota 1-0 ante Perú, el viernes pasado en el estadio Metropolitano, Colombia complicó sus posibilidades de clasificación al Mundial de fútbol que se disputará este año entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre.

Pero no todo está perdido. La Selección todavía tiene en sus manos la posibilidad de alcanzar el tiquete mundialista. Para res-catar esa ilusión sin depender de nadie necesita vencer a Argentina, hoy a partir de las 6:30 p.m., en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

“#YoMeMonto”, es la etiqueta que empezó a publicar Juan Fernando Quintero para animar a sus compañeros tras el tropezón frente a los Incas. El volante creativo antioqueño que no pudo integrar esta Selección por una lesión, y que ayer fue presentado por River Plate de Argentina, empezó en redes sociales este hashtag que después impulsó la Federación Colombiana de Fútbol con la intención de enviarles mensajes de aliento y apoyo al combinado patrio.

“Juan Fernando siempre mostrando su pasión por la Selección, él fue el creador de #YoMeMonto. Hemos recibido muchos mensajes de apoyo. Todos estamos comprometidos”, dijo Reinaldo Rueda, entrenador del combinado patrio, que no contará con el defensa central Yerry Mina por acumulación de tarjetas amarillas.

Óscar Murillo o William Tesillo lo reemplazarán. “Los dos son buenas alternativas”, dijo el DT.

Colombia, que suma cuatro empates y dos derrotas en las seis últimas fechas, en las que no anotó un solo gol, chocará ante un rival que tiene 28 fechas invicto y que viene de superar 2-1 a Chile de visitante, aunque no contará con Lionel Messi, que no fue convocado por solicitud del PSG, ni con Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, suspendidos por acumulación de amonestaciones.

David Ospina está recuperado y podrá jugar sin problemas

“David presentó una molestia estomacal y ha estado en proceso de hidratación. No va a tener ningún inconveniente, ya está restablecido”, dijo Rueda.

Ya son 13 años, dos meses y 11 días sin vencer a Argentina

La última vez que Colombia superó a ‘la Albiceleste’ en la Eliminatoria fue el 21 de noviembre del 2007. Se impuso 2-1 con goles de Rubén Bustos y Dayro Moreno.