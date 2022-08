Tocando el cielo bajo el agua

“No llevo mucho tiempo compitiendo para ganar títulos. Toda mi vida lo había hecho por afición y considero que he logrado bastante en un trayecto corto. Desde hace rato quería ingresar al entorno competitivo, pero varias circunstancias no me lo habían permitido”, asegura Alejandro en diálogo con EL HERALDO.

“Para este año me tracé la meta de asistir a los dos mundiales, el de AIDA en Honduras y el de CMAS en Turquía. Ya estoy en el primero, y me estoy destacando, así que espero asistir al otro. Sinceramente, creo que he logrado mucho en poco tiempo. Es algo que no se ve frecuentemente y para mí es un orgullo sacar medallas y records en mis primeros mundiales. Llegué más lejos de lo que pude imaginar”, agrega el currambero.