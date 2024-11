El fantasma de las supuestas apuestas ilegales sigue asechando al fútbol colombiano. El caso más reciente fue denunciado por los hinchas del Real Cartagena, quienes notaron actos inusuales durante los últimos minutos del partido entre el equipo auriverde y el Deportes Quindío que se jugó el pasado 13 de noviembre en el estadio Centenario de Armenia.

En el encuentro, el cuadro cartagenero llevaba la ventaja 1- 0 sobre el equipo del eje cafetero; sin embargo, de acuerdo con algunos seguidores del Real, en los últimos 9 minutos del partido por los cuadrangulares semifinales del Torneo de la Primera B, se vivieron jugadas cuestionables, que finalmente le dieron el triunfo al Quindío, que marcó dos goles y se quedó con los tres puntos.

A través de las redes sociales, los hinchas del equipo auriverde empezaron a cuestionar el comportamiento de algunos de sus seguidores, y hasta aseguraron que hubo falta de profesionalismo por parte de los miembros del plantel deportivo.

Sobre esto, Campo Elías Therán Humanez, director del Ider, reveló que varios de los deportistas del Real Cartagena, serían llamados a descargos debido a lo sucedido en el terreno de juego.

“Tenemos información que hoy habrá jugadores de Real Cartagena llamados a descargos y también los directivos hablarán con otros de gran experiencia para conocer su análisis sobre lo sucedido en Armenia”, dijo Therán Humanez en diálogo con ‘El Universal’.

Las acciones de los jugadores abrieron la puerta a las especulaciones sobre el impacto de las apuestas en el fútbol, y es por ello que en los últimos juegos se pone en tela de juicio el comportamiento en la cancha.

Justamente, el periodista deportivo Hegel Ortega se refirió al tema y destacó que el equipo cartagenero permanecerá en la B.

“Jugaron el parley en contra una vez más, apostaron en contra. Nos quedamos en la misma condena de estar en la B, seguimos encanados”, dijo.

Real Cartagena responde a las acusaciones

Luego del revuelo generado por la supuesta citación a jugadores, el mismo plantel deportivo salió a desmentir los rumores.

“Nos permitimos informar que no es correcta la información que está circulando por diferentes medios, acerca de una supuesta citación a jugadores para descargos. Se perdió un partido muy importante pero seguimos confiando en nuestros jugadores”, se lee en el comunicado.

“Hoy estamos más unidos que nunca y concentrados para poder conseguir el objetivo final que es el tan anhelado ascenso y que sigue estando dentro de nuestras posibilidades”, agrega.

🔰COMUNICADO OFICIAL🔰



Nos permitimos informar que no es correcta la información que está circulando por diferentes medios, acerca de una supuesta citación a jugadores para descargos .



Se perdió un partido muy importante pero seguimos confiando en nuestros jugadores.



— Real Cartagena (@RealCartagena) November 15, 2024

Recordemos, que en el partido el Real Cartagena empezó ganando con un gol del delantero Teófilo Gutiérrez, a los 66 minutos. Pero el marcador tomó un giro con el tanto anotado por Jeison Mena, a los 82′, quien igualó el marcados.

Pero todo no terminaría allí, pues pasados los 91 minutos, Andrés Felipe Álvarez anotó el gol del triunfo para el equipo cafetero.

Futbolista de Envigado FC es investigado por presuntamente vender resultados de apuestas

El pasado mes de octubre se conoció a denuncia presentada por Envigado ante la Fiscalía y la Dimayor, en la que uno de los jugadores del equipo estaría ‘vendiéndose’ con el fin de arreglar partidos.

Durante la emisión del programa Blog Deportivo de Blu Radio, el periodista Javier Hernández Bonnet contó que un equipo de la Liga BetPlay tiene evidencia concreta de que uno de sus futbolistas estaría vendiendo los resultados de su propia escuadra y que, además, uno de los objetivos de la supuesta “venta de resultados” es que el cuadro antioqueño pierda la categoría debido a que se encuentra muy cerca del descenso que, por el momento, ocupan Patriotas Boyacá y Jaguares de Córdoba.

“La directiva del Envigado Fútbol Club logró detectar que uno de los jugadores de su plantilla, lo agarraron con las manos en la masa, estaba vendiendo resultados (…) tenemos el nombre del jugador, pero esto es un tema supremamente delicado y lo mantendremos en reversa hasta el club envigadeño, la Fiscalía o la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano lo hagan oficial”, dijo Javier Hernández.

Ramiro Ruiz, presidente del Envigado, también se refirió a lo comentado. “Hemos alertado lo que está pasando al interior del club, estamos haciendo una investigación interna, hoy recibimos declaraciones voluntarias de varios jugadores que dicen que han tenido llamadas e insinuaciones, no solo del partido contra Bucaramanga, sino partidos anteriores de mas de un año”, dijo.

También agregó que desde las directivas del equipo se tomaron medidas ya que “esta situación no puede contaminar el club”. “Estamos desilusionados, acá los tratamos como hijos. En la recopilación hay sospechas de un jugador pero están investigando varios más cuando empezó la investigación interna varios jugadores levantaron la mano”, contó.

Por el momento se desconoce el nombre del jugador pero, según sus declaraciones, Ruiz enfatizó en afirmar que, por medio de fuentes cercanas a la junta directiva, se tiene que la idea era llevar a Envigado al descenso y que partiendo de allí hacían las apuestas.

“Hay uno que tenemos ya. Llamó a sus compañeros a insinuarles. Hicimos la comprobación interna y hay varios jugadores involucrados desde hace más de un año. Hemos identificado, que siempre se ratifica el mismo nombre pero hay otros que tenemos muchísima sospecha”, precisó el dirigente.

Finalmente, aseguró que no espera sanciones deportivas sino penales: “el mandamiento de integridad que firma cada jugador antes de ser inscrito es informar cualquier intento, no participar en apuestas. Pero hubo situaciones que no fueron denunciadas. No queremos sanciones solo de tipo deportivo, sino de tipo penal. Tendremos unos argumentos sólidos después de las declaraciones voluntarias para presentar las denuncias”.

