El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, enfrentó este miércoles en rueda de prensa las acusaciones de espionaje planteadas por Néstor Lorenzo, su homólogo en la selección colombiana, y aclaró las dudas sobre la supuesta manipulación de balones de cara al partido contra ‘la Amarilla’ en El Alto.

Villegas minimizó la acusación de Lorenzo sobre un presunto espionaje a los entrenamientos de Colombia, señalando que también se han filtrado imágenes de las prácticas de Bolivia que fueron realizadas a puertas cerradas, algo que “no está bien”. Sin embargo, descartó que estas situaciones hayan sido promovidas directamente desde el banquillo rival.

“Colombia tiene los argumentos suficientes como para ser una selección que proponga y que demasiados secretos no existen, más allá de conocer la alineación”, comentó el técnico boliviano, restando importancia al asunto.

Otro de los temas que surgió durante la rueda de prensa fue la consulta sobre una posible intención de inflar más los balones o llenarlos con helio para dificultar el juego del rival en la altitud de El Alto, un rumor que Villegas desestimó por completo.

“Las eliminatorias no son un campeonato de barrio ni un torneo cualquiera”, aseguró, subrayando que tanto la FIFA como la Conmebol cuentan con personal encargado de realizar “los controles necesarios” en todos los partidos de las clasificatorias, incluyendo los encuentros en Bolivia. Con esto, Villegas buscó dejar en claro que no hay lugar para este tipo de prácticas en un torneo de la magnitud de las eliminatorias mundialistas.

“Es un privilegio enfrentar a Colombia”

Más allá de estos señalamientos, Villegas también destacó en la rueda de prensa el “privilegio” que representa enfrentar a Colombia, a la que considera una de las selecciones “más grandes” de Suramérica en la actualidad. Afirmó que su equipo, aunque consciente del desafío, llega con motivación y sin presión para intentar hacerse fuerte como local en la novena jornada de las eliminatorias del Mundial 2026. “Nos toca tratar de desarrollar esa alegría en el campo de juego”, concluyó.

Bolivia recibirá a Colombia este jueves en el estadio Municipal de El Alto, a más de 4.000 metros de altitud, en lo que promete ser un duelo lleno de intensidad.

Villegas consideró “excelente” que en Colombia hablen poco de su rival y se estén centrando en aspectos como los más de 4.000 metros de altitud en los que se disputará el encuentro.

Mencionó que, por ejemplo, hay que ver lo que pasó “cuando Argentina se quejó del horario y la temperatura y el horario en el que iba a jugar en Colombia”, en alusión a la derrota por 2-1 sufrida por la campeona vigente del mundo en su visita a los cafeteros en la octava jornada.

”Cuando uno se ocupa más de otros aspectos que no sean los futbolísticos es cuando le come más la cabeza al jugador ese tema. Entonces me parece muy bien que se hable más de ello”, afirmó.