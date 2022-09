Muere el pianista Ramsey Lewis, ganador de tres Grammy

Cuando Ramsey era estudiante de primer año en Wells High School, el saxofonista y pianista Wallace Burton le pidió que se uniera a su banda, los Clefs, un septeto de universitarios que mezclaba jazz y R&B.

Después del estallido de la Guerra de Corea, el reclutamiento militar reclamó a varios miembros de los Clefs y los tres miembros que no fueron reclutados, entre ellos Lewis, formaron lo que se conocería como el clásico Ramsey Lewis Trio.

En 1956 lanzaron su primer álbum, Ramsey Lewis and His Gentlemen of Jazz.

Unos años más tarde llegaría su primer gran éxito, The in crowd, canción ganadora del Grammy, que fue seguida por dos éxitos más: Hang on Sloopy y Wade in the Water.