Descubriendo ‘Cien Años de Soledad’ desde el escritor Álvaro Santana

La versión número dieciséis del Carnaval Internacional de las Artes sigue esparciendo conocimientos, anécdotas, arte, literatura y todo un festín de saberes. Como bien dice su lema, ‘La reflexión como espectáculo’ dado por su creador Heriberto Fiorillo, no para de sorprender a aquellos que se dan la ‘pasadita’ por La Cueva o La Calle de la Cueva para disfrutar de conversatorios o proyecciones de viodeoclips.

Este miércoles fue un día especial para los que aman sumergirse en las letras y la literatura, que se conectan con los personajes de las novelas literarias e identifican el porqué de la trama de las mismas, en especial de aquellas magnificas obras de nuestro Nobel, Gabriel García Márquez.

El historiador español Álvaro Santana, autor del libro ‘Ascenso a la gloria’, exploró en una espléndida charla, en La Cueva, con el director de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, sobre cómo la solemne obra literaria de García Márquez, ‘Cien Años de Soledad’, llegó a consolidarse como una de las joyas de la literatura universal, de todo ese camino que recorrió para llegar a la cima. Él se encargó de caminar todos los lugares que evoca ‘Gabo’ en su historia.

Abello Banfi previo al inicio del conversatorio en La Cueva se mostró complacido por tener en el Carnaval de las Artes a un gran literato como lo es el nacido en La Laguna, Tenerife.

“Estoy totalmente encantado de volver a estar en el Carnaval Internacional de las Artes, la idea es construir sinergias, este señor (Álvaro Santana) en mi concepto es una figura esencial, emergente en el estilo García Márquez y que apenas está empezando en mostrar a sacar sus resultados en sus investigaciones”, empezó diciendo Abello Banfi.

Santana, que es PHD en Sociología Literaria, escribió el libro ‘Ascent to glory: how one hundred years of solitude was written and became a global classic’, en el que evoca como su nombre lo indica, el ascenso que tuvo la emblemática obra del escritor nacido en Aracataca, Magdalena, el cómo se escribió y el por qué se convirtió en un clásico mundial. Un ejemplar con imágenes, archivos y epílogos que se encontró por su trasegar durante varios años de investigaciones.

“Para mí es un auténtico placer estar aquí, por casualidades de la vida haciendo mis estudios de doctorado me tropecé con la posibilidad de trabajar sobre García Márquez, un autor que admiraba y que había leído, pero que no me imaginé que iba a ocupar un periodo en mi vida, que lleva varios años”, empezó charlando el escritor ibérico.