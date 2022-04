Colombia celebra a lo grande los 90 años de Fernando Botero

En medio de varias celebraciones Colombia celebra desde este martes la vida de Fernando Botero, el artista plástico vivo más importante de esta nación.

Botero desde la distancia sentirá las muestras de cariño de sus compatriotas, debido a que está radicado en la Toscana Italiana desde la pandemia. Allí apagará sus 90 velitas rodeado de su familia y haciendo lo que más le gusta en la actualidad, entregado a la acuarela, pero siempre creando, pintando y trabajando.

Italia era la tierra en la que hubiera querido empezar a lograr muchas cosas, no donde hubiera querido nacer, pues siempre ha tenido el alma ‘expandida’ de orgullo por sus orígenes, pero sí era un destino al que hubiera querido arribar desde mucho más temprano, solo para aprender a dibujar de frente a las obras de los grandes maestros, un lujo que no pudo darse de joven y que lo llenaba de una gran frustración, la cual luego lo llevaría a convertirse, no solo en el artista más importante todos los tiempos en Colombia, sino también en el mecenas del arte nacional.