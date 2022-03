Diana Uribe: el carnaval de los abrazos y el simbolismo de la esclavitud

A modo de conclusión, explica: “A los ucranianos, los europeos no los van a dejar caer. El tema de los emigrantes es duro, porque mira con qué amor recibieron a los ucranianos, y al mismo tiempo en las alambradas que construyeron, se morían los afganos y los sirios de hambre, entonces no existe la emigración, sino el país de donde vienen. Y la raza de donde son. Muy probablemente a Ucrania no la dejen caer, porque no es islámica y no queda en el centro de Asia, pero su dolor no es menos”.

Antes de levantarnos, me cuenta sobre un fenómeno apasionante de esperanza: “Hay un carnaval que hacen los pueblos Kamëntsa, que quedan en Sibundoy, en el departamento del Putumayo. Tiene todas las de la ley y se llama el Carnaval del Perdón. Después que pasa, todos se abrazan y se regalan flores. Cada año, cuando se hace, ellos están convocados a perdonarse por lo que los haya ofendido durante el año”.

Entonces pregunto:

— ¿Existe la posibilidad de que en el posconflicto nos enfrentemos a más escenarios de esta índole, que giren en torno al perdón?

— Pues ojalá, responde.