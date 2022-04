Víctimas de la violencia en Córdoba le ponen color a la vida con el achiote

María Claudia creció en patios cercados con árboles de achiote y comiendo los alimentos a los que su madre les proporcionaba color mediante el uso de esta semilla, por lo que luego de buscar la estabilidad económica con diversos productos agrícolas, decidió ‘apostarle al rojo’.

“Desde niña veía el achiote en la casa, porque mi mamá lo utilizaba para los guisos, para la sopa, para los arroces, por eso nos llamó la atención que se podía sembrar en las cercas y no ocupaban mucho espacio. Entonces se me dio por sembrar una hectárea, porque queríamos llegar a una empresa en Medellín, pero nos ofrecen pagos muy económicos porque la semilla no está pulverizada”, explicó.

Si bien el achiote es un ingrediente tradicional en la culinaria, también es un elemento fundamental para la elaboración de labiales, polvos faciales, e incluso como un regulador de la glucosa en la sangre.

“Estamos buscando clientes industriales, porque empezamos a sembrar achiote para venderlo a ese sector, llamamos a Medellín y a otras empresas, pero nos lo quieren pagar muy barato. Entonces, se me dio la idea de empacarlo y promocionarlo en granito, mezclado con aceite de oliva y sirve para darle color a los guisos, a los arroces, aunque otras personas lo utilizan como un remedio casero”, indicó otra de las mujeres participantes.