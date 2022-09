Desmienten uso de una granada y la violación a una estudiante en la Unicor

El directivo continuó diciendo que “esos medios no contrastaron, pero lo que pasó es que un estudiante encapuchado, con un cartucho vacío llegó a intimidar a los participantes de la asamblea, pero eso no estaba cargado. En ningún momento fue una granada y eso es importante que quede claro, no como se divulgó, que era un acto terrorista o algo por el estilo”.

De igual manera desmintió la ocurrencia de una violación sexual y que la persona encapuchada fuera un empleado de la universidad.

“No es un trabajador de la Universidad, es un estudiante que hace oficios en la Cafetería. Y la tercera aclaración es que se habló de que en la Universidad hubo una violación sexual, eso es falso. Eso no ha ocurrido”, expresó.