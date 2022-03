Colectivos de mujeres rechazan homicidio de estilista en Tierralta

“En nombre de todas las organizaciones sociales defensoras de los derechos de la mujeres en Córdoba hoy tenemos que lamentar un nuevo asesinato de una mujer ocurrido en Tierralta. Es un feminicidio atroz, una muestra contundente de que la violencia en el departamento está cada día más agresiva contra las mujeres y vemos tristemente que las autoridades no hacen nada para contrarrestar estos lamentables hechos”, indicó.

Garnautt lanzó un S.O.S. para llamar la atención frente a este tipo de hechos.

“Queremos decirle a nuestro Gobernador, a nuestra Secretaria de Mujer y Género, a todos los alcaldes, autoridades de Policía y militares, que por favor articulemos gestión en pro de la mujer. No es posible que nos estén matando y nuestras autoridades no hacen nada. Además hay muchas lideresas amenazadas, entre ellas las candidatas a la curul de paz en las anteriores elecciones a Congreso. También queremos rechazar ese hecho lamentable porque no se debe maltratar ni violentar a ninguna mujer bajo ninguna circunstancia”, indicó.

Según el Colectivo de Mujeres, en lo que va corrido de este año van ocho mujeres asesinadas y las denuncias de agresiones se cuentan por millares.