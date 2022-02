Tensión en el sur de Córdoba por erradicación de hoja de coca

La mujer agrega que “no vamos a permitir que arranquen más nada porque no nos han cumplido y mientras sea así, seguiremos haciendo la resistencia. Este es nuestro diario vivir, no tenemos otro medio de trabajo porque no contamos con vías para sacar otros productos agrícolas. Entonces solo podemos sobrevivir con esto, por eso aquí estamos y no nos vamos a mover porque nos cumplen o de lo contrario aquí nos hacemos matar”, sentenció la vocera campesina.

La grabación fue dada a conocer en las últimas horas por parte de la senadora Victoria Sandino, quien pidió la presencia de la Defensoría del Pueblo para que exista una mediación entre campesinos y fuerza pública.

“En San José de Uré la comunidad hace resistencia a la erradicación forzosa por el incumplimiento al Acuerdo de Paz, principalmente al punto 4 sobre la solución al problema de las drogas ilícitas. Le pido a la Defensoría del Pueblo que busque espacios de diálogo con la comunidad”, indicó la congresista a través de sus redes sociales.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado con relación a las tensiones que se viven en las zonas de erradicación.