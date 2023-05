Señalado asesino de Tatiana Arroyo no ha podido ser ingresado a la cárcel

Extraoficialmente se tuvo conocimiento de que los familiares del acusado estarían vendiendo algunas cosas, incluyendo una moto, aparentemente para costear los honorarios del abogado.

Por otra parte, el capitán también agregó que Anselmo Villera Pinedo está recluido en la estación con otras cinco personas, debido a que la administración municipal no tiene firmado un convenio con el Inpec, por lo cual no fue aceptado en la cárcel Las Mercedes de Montería, donde actualmente no se reciben personas en proceso de investigación.

Debido a la falta de convenio con el Inpec, no hay contrato de alimentación, por lo que las familias de los detenidos les llevan sus tres comidas.

Por su parte, la alcaldesa de Ciénaga de Oro, Ana Luz Bedoya, confirmó que el contrato con el Inpec está en proceso y se espera que quede concluido esta semana, de modo que los detenidos queden bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.