Por reapertura de boquete en Cara ’e Gato la ciénaga inunda calles en Ayapel

La creciente en el nivel de las aguas se alcanza a percibir incluso en el casco urbano del municipio de Ayapel.

“Las aguas ya están llegando a toda La Mojana, todos los mojaneros están volviendo a abandonar las pocas zonas que habían logrado secarse y abandonado sus enseres, sacando el ganado porque las inundaciones son muy grandes. Ya en Ayapel la Ciénaga se comenzó a rebosar, ya está en algunas calles y en las partes más bajas”, aseguró.

El vocero de los ganaderos reiteró en que la única solución viable es dragar en denominado caño de La Esperanza, que permitiría restar presión a las aguas que golpean contra el muro que se levanta para cerrarle el paso a las aguas del río Cauca.

“La única esperanza que nos queda es dragar el canal de La Esperanza, pero los recursos no los ha aprobado el Gobierno, echó para atrás el proyecto de aprobación de los recursos para dragado y si no draga el río por su cauce antiguo, no habrá solución en La Mojana y todos los trabajos que hagan en Cara ‘e Gato se van a perder”, sentenció.