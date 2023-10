Patrullera de la Metropolitana de Montería denuncia acoso sexual y laboral

Recordó que cuando se reincorporó a la institución tras haber nacido su bebé le asignaron labores en oficina y justo le correspondió en la del mayor Juan Rodrigo Roa Sánchez que sí tenía su secretaria, pero cuando ella estaba de descanso o permiso la patrullera De la Ossa asumía esas funciones y era allí cuando, según ella, el mayor Roa la llamaba a su oficina o en otro lugar para acosarla sexualmente.

“Yo nunca accedí a sus pretensiones sexuales y por eso entonces me llenaban de trabajo, me ponían a hacer muchos trabajos y no me daba tiempo de estar con mi niño. En una ocasión, como yo soy cantante, hubo un evento de acá de los policías y el mayor Roa me invitó a tomar con él y como no acepté me tiró el trago en la cara”, narró la uniformada.

El mayor Roa, dice la patrullera, le ha dado instrucciones a un capitán y a un subintendente para que la acosen con trabajo e indiferencia, “yo aquí no puedo entrar a ninguna oficina, nadie me puede hablar y tampoco puedo hacer las necesidades en esta estación”, narró.

A través de las redes sociales la patrullera dejó en claro que, a pesar del temor que la invade, decide denunciar e indica que a diferencia de otras personas que como ella han sido víctimas de estos acosos en la institución ella no se va a quitar la vida y por eso prefiere dejar la Policía Nacional porque la pueden trasladar a otra parte del país y quizás le pueda ocurrir algo y digan que fue un suicidio.