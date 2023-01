“Esperamos decisiones concretas del Gobierno”: habitantes de la Mojana

Desde tempranas horas de este miércoles 25 de enero en la zona se han dado cita personas provenientes de los municipios de Ayapel, San Marcos, Caimito, San Benito Abad, Sucre - Sucre, Majagual, Guaranda, Nechí, San Jacinto del Cauca, para exigir una solución definitiva a las inundaciones generadas por el río Cauca, que desde hace un año y cinco meses se filtra a través del boquete de Cara e’ Gato, e inunda a 11 municipios en los departamentos de Sucre, Córdoba, Antioquia y Bolívar.

“Aquí tenemos el bloqueo, pero de igual forma se tiene un corredor humanitario para que puedan pasar las ambulancias, y la gente que va a citas médicas. La protesta se mantiene de manera indefinida y no nos vamos hasta que el Gobierno haga presencia. Sí nos toca durar una semana o un mes lo vamos a hacer, porque de igual manera si la gente está viviendo mal, viviendo dentro del agua, por lo menos aquí estamos en tierra seca, en una carretera. De hecho mucha gente viene y nos colaboran de manera voluntaria”, dijo.

Los querellantes han asegurado que se encuentran preparados para permanecer en el puente el San Jorge el tiempo que sea necesario, pues tienen garantizada la alimentación tras el sacrificio de vacas que han sido donadas, bultos de arroz e incluso hamacas para pasar la noche.

“Esperamos que el Gobierno se pronuncie o que venga con decisiones concretas. Nos han llamado desde el Ministerio, nos dijeron que querían dialogar, y reunirse para tomar decisiones, pero nosotros queremos que envíen la maquinaria y se firme el contrato para el cierre de Cara e’ Gato, que si no era así, entonces que no vinieran, a qué venían. No queremos más diálogo con esta gente”, sostuvo Regino.

Cabe indicar que durante este mes, esta es la segunda vez que los damnificados por el invierno de la Mojana se toman este importante y estratégico paso que conecta al interior del país con la Costa Atlántica.