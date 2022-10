Paro en colegio de Lorica para exigir el desalojo de más de mil invasores

Los estudiantes del Instituto Técnico Agropecuario en Lorica, Ital, se fueron a paro por 24 horas para exigir el desalojo de varios lotes en los que realizan prácticas agropecuarias, cuyos terrenos han sido tomados por invasores ilegales.

Ante esta situación, los estudiantes ya han realizado dos marchas, exigiendo a la Alcaldía que desaloje los predios, pero no se ha realizado el desalojo de alrededor de 1.300 invasores que se tomaron los terrenos donde realizan sus prácticas agropecuarias.

“Los predios fueron invadidos, llegamos a unos acuerdos con la Alcaldía que nunca se cumplieron y con esta acción se viola nuestro derecho a una buena educación”, dijo Juan Pablo Escobar, personero estudiantil del Ital, en la subregión del Bajo Sinú.

Para Manuel Arteaga, rector del Ital, no ha habido voluntad administrativa para resolver esta situación: “Hemos tenido conversaciones con los invasores pero no llegamos a nada, realizamos una caminata a la Secretaría de Educación y una reunión con padres de familia, pero aún no han desalojado”.

Explicó que “la comunidad académica ha decidido suspender actividades porque desde el 3 de julio de 2022, la finca que administra el colegio fue invadida por un grupo grande de personas. Como rector, se ha puesto en conocimiento la situación, hemos enviado oficios a la Secretaría de Educación, a la Gobernación de Córdoba, la Alcaldía de Lorica, a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge y a la Procuraduría”.