Seguidilla de aguaceros tiene al borde del colapso a Puerto Escondido

“En la historia de Puerto Escondido nunca había llovido tan fuerte, los canales se han tapado con basura y sedimento y se dificultaba el ingreso de la maquinaria para mejorar la situación”, aseguró la mandataria que le pidió apoyo a la Gobernación de Córdoba y al Gobierno nacional.

Según el censo realizado, en Puerto Escondido hay más de 350 familias afectadas, cifra que va en aumento por la situación de avalanchas que se vive en esta localidad, especialmente en zona de alto riesgo que habían sido invadidas años atrás.

“Esta es una zona que desde un principio no ha debido usarse porque es una invasión, pero sabemos que hay que buscar inmediatamente una solución para que no se presente más esta situación, por eso planteamos la construcción de un puente sobre el arroyo, pues el boxcoulvert que está actualmente hace presión debido a que la cantidad de agua que viene no sale como tiene que salir”, explicó.