Mujer habría sido atacada a martillazos por hijo del fiscal Lora en Cereté

La supuesta víctima habló con medios locales, a los que le relató que Mario Lora Otero se trepó por un balcón y entró a la morada de Keyla Cogollo y con un martillo la golpeó varias veces, lo que le produjo lesiones que ameritaron puntos de sutura. Además Lora Otero, no contento con lo que le hizo a su víctima, ocasionó daños a la vivienda de esta con el mismo martillo que la agredió.

“Nosotros salíamos, pero hace un mes no hablábamos; posterior a eso él me contactó para pedirme una plata que supuestamente yo le tenía, me llamó muchísimas veces y me envió muchos mensajes, llegó a mi casa y tuvimos una discusión, en un momento de rabia yo le partí su celular y cerré la puerta, él quedó afuera de la casa, pero se metió por el balcón y me agredió con un martillo en la cabeza", expresó la joven en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía.