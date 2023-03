Martha, una mujer que labra el camino hacia la paz en Valencia, Córdoba

Y como si la vida le tratara de recompensar por el dolor soportado, por el sufrimiento y la tristeza, llegó ‘La Libertad’, la parcela de ocho hectáreas que recuperó Martha. En este predio se levanta cada día a las 4:00 de la mañana a regar las plantas, los cultivos, ordeñar y marcar ganado y se siente feliz y reconciliada con la vida.

“Vivo sola en esta parcela. Aunque mis hijos no querían yo les dije que no iba a estar encerrada en cuatro paredes, porque así no iba a durar. No fue fácil, porque la parcela estaba enmontada y me tocó matar como 48 culebras, pero ya tengo organizado todo, además de la tierra, la Unidad de Restitución me dio ganado, el cercamiento de la parcela, insumos y herramientas y así vivo feliz, acompañada de un gato, dos perros, cinco vacas, las gallinas, mis cultivos de papaya, yuca, coco, plátano, mango y el proyecto de abono orgánico con lombrices californianas”, dijo.