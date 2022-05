Iván Antonio, el primer Embera que se gradúa como profesional en Unicórdoba

“Cuando llegué a Montería no sabía caminar por el centro de la ciudad, pero en estos cinco años conocí las calles y los sitios más importantes de Montería. Mi población ahora sabe que en todo este tiempo me preparé y me ha pedido que ayude a otros de mi comunidad para que también ingresen a la universidad, me toca hacer un gran trabajo, para adaptar el conocimiento que recibí en la Universidad de Córdoba a nuestros propios saberes”, relata Domicó, mientras las miradas de quienes pasan se centran en sus atuendos y en el bolso de piel de tigrillo donde carga un viejo cuaderno con las letras de las danzas de su comunidad en lenguaje Embera, un chirú, es decir una flauta, y un caparazón de tortuga que también utilizan como instrumento.

Su título como licenciado en Ciencias Sociales lo obtendrá con tesis meritoria, producto de un trabajo de investigación de etnocartografía, en la que representa en un mapa elaborado a mano todos los aspectos de su comunidad, e integrando detalles geográficos y ecológicos de su contexto.

“Regresaré al Paramillo a cumplir la misión con la que salí, ayudar a través de un enfoque diferencial a que mejore la calidad educativa en los niños y jóvenes que siguen esperando oportunidades de acceso y una mejor enseñanza”, concluyó.