Polémica en Lorica por presunto desvío de dineros para mitigar inundaciones

El alcalde de Lorica, Jorge Negrete López, le salió al paso a los señalamientos realizados por la senadora Aída Avella, sobre la presunta repartición irregular entre grupos políticos de los recursos destinados para la atención de las emergencias generadas por la actual temporada de lluvias.

En una reciente sesión el en Congreso, Avella indicó en su intervención que en el municipio de Lorica, subregión del Bajo Sinú, los políticos se estarían repartiendo los dineros destinados a la ejecución de obras para mitigar las inundaciones, así mismo aseguró que la Contraloría de Córdoba no sirve para velar por este tipo de acciones.

“Cómo es posible que Lorica en este momento está inundada, les llegan $17 mil millones, cómo es posible que haya políticos que piden el 25 %, otros piden el 15 por ciento; el otro pide el 9% y yo sí creo que esto tiene que llegar a la justicia, por eso he pedido a la Contraloría, no a la departamental de Córdoba, que eso tampoco sirve para nada; pero si a la Contraloría General de la Nación, que es la que tiene que vigilar que ese dinero se invierta, porque como van las cosas no se invertirían ni siquiera el 50 % esto no puede seguir ocurriendo en Colombia señor Presidente” dijo la Senadora.